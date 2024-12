Trump zdradził, czym zajmie się teść jego córki

Donald Trump poinformował, że jego doradcą do spraw arabskich i bliskowschodnich zostanie Massad Boulos. Libańsko-amerykański biznesmen był zaangażowany w kampanię Trumpa i przypisuje się mu duże zasługi w zdobyciu głosów mniejszości muzułmańskiej. Boulos jest teściem córki prezydenta elekta USA Tiffany.

Massad Boulos to drugi teść, którego przyszły prezydent wybrał do swojej administracji. W sobotę prezydent elekt ogłosił, że wyznaczył Charlesa Kushnera na ambasadora USA we Francji. Kushner jest ojcem zięcia Trumpa - Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump.