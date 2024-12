Autobus wpadł do rowu, w środku 50 osób. Prokuratorskie śledztwo

Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym wszczęła leska prokuratura po wypadku autobusu turystycznego w Ustrzykach Górnych (woj. podkarpackie). Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Jechało nim 50 osób, 19 z nich trafiło do szpitali.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

"Z ustaleń dotąd poczynionych wynika, że autobus podczas wykonywania skrętu na łuku drogi wpadł w poślizg, zjechał na lewy pas drogi, a następnie wjechał do przydrożnego rowu, w wyniku czego przewrócił się na lewy bok" - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Autobus zjechał do rowu

Do wypadku doszło 15 grudnia około godziny 7.30 na drodze wojewódzkiej 897 w Ustrzykach Górnych, w kierunku Wołosatego, w powiecie bieszczadzkim (województwo podkarpackie).

Na łuku drogi autobus zjechał do rowu i przewrócił się na lewy bok. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze - powiedziała rzeczniczka komendy powiatowej w Ustrzykach Dolnych Aleksandra Wołoszyn-Kociuba.

Autokar wpadł do rowu, 18 osób w szpitalach | KP PSP Ustrzyki Dolne

Autobusem podróżowało 50 osób. Z pojazdu pomogli im wydostać się strażacy, 18 z nich udzielili pomocy przedmedycznej. Ostatecznie do szpitali przetransportowanych zostało 19 osób.

Ci, którzy nie wymagali pomocy medycznej autokarem zastępczym wrócili do swoich domów. - Mamy też informację, że jedna osoba po powrocie do domu sama zgłosiła się do najbliższego szpitala na badania – przekazała komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba.