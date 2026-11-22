Rzeszów Tragiczny wypadek w Medyni Głogowskiej. Nie żyje 90-letni ksiądz Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w sobotę (21 listopada) po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 90-letni mężczyzna wszedł na jezdnię z pobocza i został potrącony przez BMW kierowane przez 38-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego.

Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala. Mimo udzielonej pomocy zmarł.

Badanie wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zabezpieczono do badań sekcyjnych. Szczegółowe okoliczności tragedii są ustalane.

OSP Medynia Głogowska poinformowała, że zmarły to duchowny z Medyni Głogowskiej ks. Józef Kot.

Rozwiń