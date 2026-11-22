Tragiczny wypadek w Medyni Głogowskiej. Nie żyje 90-letni ksiądz
Do wypadku doszło w sobotę (21 listopada) po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 90-letni mężczyzna wszedł na jezdnię z pobocza i został potrącony przez BMW kierowane przez 38-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego.
Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala. Mimo udzielonej pomocy zmarł.
Badanie wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zabezpieczono do badań sekcyjnych. Szczegółowe okoliczności tragedii są ustalane.
OSP Medynia Głogowska poinformowała, że zmarły to duchowny z Medyni Głogowskiej ks. Józef Kot.
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE: