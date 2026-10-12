Wjechała wprost pod autobus. Dwie kobiety nie żyją
Do wypadku doszło po godzinie 16.20. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-letnia kobieta, kierująca Oplem, jadąc z pasażerką, wyjechała z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżający autobus marki Mercedes.
- Kierująca i pasażerka poniosły śmierć na miejscu. Pomimo starań ratowników ich życia nie udało się uratować - przekazał podkomisarz Adrian Kocój, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.
Autobusem jechało 15 osób. Jak wstępnie przekazała policja, żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń.
Policjanci prowadzą oględziny i ustalają dokładne okoliczności wypadku. Policja apeluje, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że objazd dla samochodów osobowych wyznaczono przez Widełkę, Werynię i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie drogi.