Rzeszów Wjechała wprost pod autobus. Dwie kobiety nie żyją Oprac. Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Podkarpacka Policja

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Do wypadku doszło po godzinie 16.20. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-letnia kobieta, kierująca Oplem, jadąc z pasażerką, wyjechała z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżający autobus marki Mercedes.

- Kierująca i pasażerka poniosły śmierć na miejscu. Pomimo starań ratowników ich życia nie udało się uratować - przekazał podkomisarz Adrian Kocój, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

W wypadku zginęły dwie kobiety Źródło zdjęcia: Podkarpacka Policja

Autobusem jechało 15 osób. Jak wstępnie przekazała policja, żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń.

Policjanci prowadzą oględziny i ustalają dokładne okoliczności wypadku. Policja apeluje, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że objazd dla samochodów osobowych wyznaczono przez Widełkę, Werynię i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie drogi.