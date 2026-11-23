Rzeszów Był pijany, jechał bez opon. Świadkowie: odpadły w trakcie jazdy Oprac. Michał Malinowski |

Kierowca miał blisko dwa promile, a BMW którym kierował nie miało dwóch opon Źródło zdj. gł.: KWP w Rzeszowie

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Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do rzeszowskiej komendy w niedzielę po północy. Dotyczyło obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Do zdarzenia doszło w Świlczy, w powiecie rzeszowskim.

"Policjanci, którzy pojechali na wezwanie potwierdzili zgłoszenie. Ku ich zaskoczeniu, wskazany przez świadków pojazd nie miał opon na dwóch lewych kołach. Jak oświadczyli świadkowie, odpadły w trakcie jazdy" - podała Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Kierowca miał blisko dwa promile, a BMW którym kierował nie miało dwóch opon Źródło zdjęcia: KWP w Rzeszowie

Okazało się, że kierowca był pijany. 54-latek miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.