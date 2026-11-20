Rzeszów Jeszcze spali, obudził ich huk. "Pierwsza myśl była taka, że mogło to uderzyć w dom" Tomasz Mikulicz |

Mieszkaniec Rudnika nad Sanem: usłyszeliśmy ryk i potężny wybuch Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nasz reporter Mateusz Połchłopek jest w Rudniku nad Sanem, w pobliżu którego odnaleziono szczątki obiektu latającego. Rozmawiał z panem Piotrem, który powiadomił służby o tym, co się stało.

Rudnik na Sanem. Huk, potem potężny wybuch

- Jeszcze z żoną nie wstaliśmy. Byliśmy w łóżku. O godzinie 6.33 usłyszeliśmy ryk jakby przelatującej rakiety i dosłownie w ciągu sekundy, dwóch sekund potężny wybuch. Natychmiast złapałem za telefon i zadzwoniłem na 112, żona w tym czasie wybiegła na taras - opowiadał pan Piotr.

Reakcje mieszkańców na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej Źródło: TVN24

Widziała dym nad koronami drzew

W rozmowie z reporterem TVN24 dodał, że jego żona widziała dym na koronami drzew.

- Gdy ja się tam udałem, dym już się rozwiał. To samo widział mój syn, który mieszka obok - powiedział nasz rozmówca.

Stwierdził, że obiekt musiał uderzyć w ziemię na terenie leśnym, bo w miejscu, w którym mieszka, kończą się już domy.

"Pierwsza myśl była taka, że mogło to uderzyć w dom"

- Odgłos przypominał bardziej silnik rakietowy, a nie drona, który daje dźwięk śmigłami. Pierwsza myśl była taka, że mogło to uderzyć w dom, bo obok mieszka syn i jest dom sąsiada - podkreślał pan Piotr.

Dodał, że bardzo szybko na miejsce przyjechały służby.

- Po moim zgłoszeniu dostaliśmy alert RCB. Wcześniej nie mieliśmy żadnej informacji - zaznaczył.

Straż pożarna: spadł na polanę w środku lasu

Jak natomiast przekazał w rozmowie z tvn24.pl st. bryg. Ireneusz Szewczyk z Komendy Powiatowej PSP w Nisku, obiekt latający spadł na polanę w środku lasu między miejscowością Groble a Rudnikiem nad Sanem.

- Nikomu nic się nie stało. Nie trzeba było też gasić lasu. Na razie nie wiadomo, czy to dron, czy rakieta. Na miejscu jest wojsko i policja - powiedział nam.

Dodał, że miejsce upadku znajduje się z znacznej odległości od najbliższych domostw.

- Nie było zagrożenia dla zabudowań - podkreślił strażak.