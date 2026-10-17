Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Prokuratura wszczęła śledztwo po śmierci dwóch strażaków w Nisku

|
Pożar w hurtowni w Nisku
Dwóch strażaków zginęło w pożarze - relacja z 16.10.2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: www.rzeszow-info.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru magazynu i sklepu w Nisku na Podkarpaciu, w którym zginęło dwóch strażaków. Śledczy zaplanowali ich sekcje.

Postępowanie prokuratury prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, który dotyczy "sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach".

- Od wczoraj na miejscu pracuje zespół prokuratorów. Wczoraj zostały wykonane oględziny zwłok tragicznie zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej. Zostały zabezpieczone do sekcji, która jest zaplanowana na najbliższy wtorek - przekazał prok. Łukasz Malarski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Pożar magazynu z częściami do ciągników rolniczych w Nisku, 16.10.2026
Pożar magazynu z częściami do ciągników rolniczych w Nisku, 16.10.2026
Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Śledczy przeprowadzili oględziny zewnętrznej części budynku. Prokuratorzy nie mogą na razie przeprowadzić oględzin wnętrza obiektu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył budynek z użytkowania, ponieważ stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia. Prokuratorzy ustalają, co było przyczyną wybuchu ognia i dlaczego rozprzestrzenił się tak szybko.

Dwóch strażaków zginęło w pożarze w Nisku

Pożar magazynu i sklepu z częściami do ciągników rolniczych wybuchł w piątek około 8. Zgłoszenie strażacy odebrali o godzinie 8.24. Siedem minut później strażacy były na miejscu pożaru. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Podczas działań ogień odciął drogę ewakuacji dwóm strażakom Komendy Powiatowej w Nisku.

- Cały czas była z nimi utrzymywana łączność. W pewnym momencie nadali sygnał "Ratunek". Koledzy ruszyli im z pomocą - relacjonował Tomasz Baran, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Wewnątrz płonącego budynku panowały ekstremalne warunki. Pierwszego strażaka ratownicy wynieśli na zewnątrz i rozpoczęli reanimację. Do drugiego dotarli dopiero podczas trzeciej próby. Życia obu funkcjonariuszy nie udało się uratować.

Strażacy przez całą noc dogaszali punktowe zarzewia ognia. W sobotę rano poinformowali, że zakończyli gaszenie.

W piątek o godzinie 18 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce w hołdzie zmarłym kolegom włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w strażackich wozach bojowych.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaStraż pożarnaNisko
Czytaj także:
imageTitle
Wyjątkowy widz w Barcelonie. "Nie zabiegał o rozgłos, stał się główną postacią wieczoru"
Najnowsze
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
METEO
imageTitle
Kadra Polski na finał Letniego Grand Prix. Powrót Tomasiaka
Najnowsze
Mateusz Morawiecki podczas konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus
"Może część z państwa się zdziwi". Trzy wnioski z konwencji ludzi Morawieckiego
Marcin Złotkowski
imageTitle
Ból, łzy i ogromny hart ducha. Świątek się nie poddała, a mogła
EUROSPORT
imageTitle
Dominacja Polki trwa w najlepsze. Rywalki nie miały nic do powiedzenia
EUROSPORT
59 min
1610_sup_podcast_przedlacki
Rosja wyciąga wnioski z wojny z Ukrainą. A Polska?
Superwizjer. Podcast
Chińska rakieta może wejść w atmosferę nad Polską
Waży kilka ton, ma przelatywać nad naszym krajem. Komunikat POLSA
METEO
Taybeh
PILNEKonwój dyplomatów zaatakowany na Zachodnim Brzegu. Byli w nim Polacy
Świat
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuchł gaz. Mężczyzna ma poparzenia trzeciego stopnia
Szczecin
Skrót meczu Świątek - Chwalińska
Zobacz najważniejsze momenty meczu Chwalińskiej ze Świątek
EUROSPORT
Zamieszki w Paryżu
Gwałtowne protesty w całym kraju. Sforsowali drzwi, wdarli się do merostwa
Świat
imageTitle
Potężny awans. TOP 10 rankingu coraz bliżej
EUROSPORT
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
METEO
imageTitle
Kiedy Chwalińska zagra w finale w Wuhanie?
EUROSPORT
Zamieszki w Paryżu
Zamieszki we Francji. "To krystalicznie czysta chęć sprzeciwienia się władzy"
Świat
imageTitle
Piękne słowa Chwalińskiej o Świątek
EUROSPORT
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
METEO
imageTitle
Wielki tenis, a później smutne obrazki. Chwalińska górą w polskim półfinale
EUROSPORT
Chwalińska w akcji
Świątek - Chwalińska w półfinale w Wuhanie
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak z kolejnym medalem mistrzostw Polski
EUROSPORT
Papież opuszcza klinikę
Papież opuścił szpital o własnych siłach
Świat
fb
Zwały śmieci zalegają na ulicach od miesięcy
BIZNES
Jarosław Kaczyński
Kaczyński mówi na manifestacji. "Nie wiem, czy ten tłum w to uwierzy"
Polska
Protest na placu Puerta del Sol w Madrycie
Metro się tam nie zatrzymuje, władze w potrzasku. "Siedzenie na beczce prochu"
BIZNES
W trakcie prac budowlanych znaleziono niewybuch
Niewybuch w centrum miasta. Mieszkańcy będą musieli opuścić mieszkania
Wrocław
Nagranie KSP
Policja publikuje dwa nagrania po zatrzymaniu mężczyzny na Marszałkowskiej
WARSZAWA
Kierowca został zatrzymany
Zaczęło się od nieoświetlonej tablicy. 38-latek trafi do więzienia
Wrocław
Pierwsza pomoc
Ćwiczą, co robić w razie kryzysu. Trwa Krajowy Trening Rodzinny
Wrocław
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: 20 milionów Ukraińców może opuścić kraj
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica