Gdy Victoria Forrest została wybrana tegoroczną miss Rzeszowa, wylała się na nią fala hejtu z uwagi na ciemniejszy kolor skóry. Organizatorzy konkursu deklarują pomoc w wyegzekwowaniu przeprosin i zadośćuczynienia. Victoria informuje też, że podjęła kroki prawne. Mówi, że chce pokazać innym osobom, które znajdują się w takiej sytuacji, że nie są same.

"Gratulacja Victoria!!! Piękna dziewczyna mieszanej urody! Proszę się nie przejmować żmijami wychowanymi na ideach rasizmu. Zazdrościć zawsze będą! Jestem dumna ze nasz kraj ma piękne dziewczyny a mieszane pary i ich dzieci u nas zostaje i pięknie Polskę reprezentują!". "Jesteś piękna! Niestety, my, które spełniają wszystkie warunki bycia Polkami (urodzenie w Polsce, mówienie po polsku, polskie obywatelstwo, ukończona szkoła, Polska w sercu) zawsze będziemy postrzegane jako nie-Polki z powodu ciemniejszego koloru skóry… podejmujesz piękną walkę, żeby to zmienić". Między innymi takie wpisy pojawiły się w komentarzach na profilu instagramowym organizatora konkursu Polska Miss Województwa Podkarpackiego.

Victoria Forrest zdobyła tytuł Miss Rzeszowa 2024 Materiały organizatora

Wylała się fala hejtu

Tytuł Miss Rzeszowa wywalczyła Victoria Forrest – modelka o ciemniejszym kolorze skóry. Na co na platformie X zareagował redaktor naczelny prawicowej gazety "Najwyższy Czas!" Tomasz Sommer, pisząc: "Widzieliście Miss Rzeszowa? Tak właśnie wyglądają dziewczyny w tym mieście. Za rok będzie baba z jajami?".

Na stronie internetowej gazety ukazał się natomiast artykuł, w którym była mowa o tym, że Victoria "jakoś nie przypomina mieszkanki Podkarpacia". Jest tam też postawione pytanie, czy "nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?”.

Na zwyciężczynię wylała się też fala hejtu wśród komentarzy internatów.

Victoria Forrest: nie zamierzam milczeć. Nie będę obojętna

Victoria Forrest zamieściła na swoim Instagramie oświadczenie, w którym czytamy, że podjęła w tej sprawie kroki prawne, a w ich ramach prowadzone jest również "monitorowanie i dokumentowanie hejterskich wpisów oraz komentarzy".

"Nie zamierzam milczeć. Nie będę obojętna" - napisała.

Stwierdziła też, że zawsze darzyła i darzy szacunkiem inne osoby i oczekiwałaby tego od każdego człowieka.

"Największe bóle, jakie człowiek może zadać drugiemu człowiekowi, są zadawane słowami" - zakończyła swój wpis.

Victoria Forrrest: mieszkam w Rzeszowie odkąd skończyłam miesiąc

Nam mówi, że najbardziej było jej przykro pierwszego dnia, gdy w sieci zaczęły pojawiać się hejterskie komentarze.

- Teraz już staram się nie czytać, co poradził mi też prawnik. Staram się też być silna, bo chcę, aby moja postawa pokazała osobom mierzącym się z hejtem i rasizmem, że nie są same. Żaden człowiek nie powinien czegoś takiego doświadczyć - opowiada.

Zaznacza, że choć urodziła się w Wielkiej Brytanii, to już gdy skończyła miesiąc trafiła do Rzeszowa, w którym mieszka do dziś.

- Mam polskie obywatelstwo, moja mama jest Polką. W Rzeszowie przeszłam wszystkie szczeble edukacji. Kończę właśnie studia magisterskie na dietetyce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2016 roku działam też w modelingu - mówi Victoria.

Do sprawy odnieśli się też organizatorzy konkursu, którzy zakomunikowali na Facebooku, że w związku z "mową nienawiści i atakami rasistowskimi tylko przez kolor skóry i nakręceniem hejtu" przekazali sprawę do kancelarii prawnej w celu złożenia zawiadomienia do prokuratury. Deklarują też pomoc Victorii "na drodze postępowania sądowego w celu wyegzekwowania stosownych przeprosin i zadośćuczynienia".

- Jestem w szoku. Organizuję konkursy od 2013 roku. W poprzednich latach w konkursach brały udział mulatki, m.i.n. w województwie lubuskim czy wielkopolskim i żadna nie spotkała się z hejtem. Mało tego, w zeszłym roku w ogólnopolskim finale konkurencyjnej imprezy, czyli Miss Polonia, występowała Sophie Williams i również nie było żadnego hejtu. Nie wiem, o co chodzi - mówi organizator konkursu Grzegorz Ostrowski.

Oburzona sprawą jest też dziennikarka Hanna Lis, która, odnosząc się do wpisu Tomasza Sommera, stwierdziła ostro w mediach społecznościowych: "Piękna, młoda kobieta, Polka, zostaje miss Rzeszowa. A na Twitterze taki "komentarz". (...) co wy, patridioci, macie we łbach?".

Tomasz Sommer napisał zresztą o sprawie na platformie X jeszcze raz. W dość długim wpisie snuł rozważana o "wzorcach z lewackich krajów zachodnich", gdzie jak twierdzi "konkursy piękności stają się nie tylko rasistowskie (biała nie może wygrać, bo jest biała), ale wręcz antykobiece (wygrywa transwestyta)".

Oliwia Bosomtwe: podziały z przeszłości, do których nie powinniśmy wracać

Oliwia Bosomtwe, dziennikarka, autorka książki "Jak biały człowiek. Opowieść o Polakach i innych", komentuje w rozmowie z tvn24.pl, że prawicowi publicyści nie przepuszczą żadnej okazji, by rozpętać małą burzę o poprawność polityczną, do której często sprowadzają właściwie wszystko, co im się nie podoba.

- Z kolei internetowi komentatorzy każdemu wytkną jakąś cechę, tak działają dziś media społecznościowe. “Najwyższy czas!” w swoim tekście pyta: “Nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?”, ale przecież tak naprawdę chce zapytać o to, czy nie ma białych polskich dziewcząt – podkreśla dziennikarka.

Według niej, jak zwykle w takich sytuacjach, wkraczamy w debatę o kryteriach polskości.

- Wniosek jest smutny, że dla pewnego wycinka społeczeństwa jest to kolor skóry. Niestety, analizowanie tego, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jakiś kolor skóry, odsyła nas do podziałów z przeszłości, do których nie powinniśmy wracać – zaznacza Bosomtwe.

Konrad Dulkowski: poglądy jakby z XIX wieku

Natomiast Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych komentuje, że poglądy Tomasza Sommera pokazują, że mentalnie zatrzymał się w XIX wieku.

- To obrzydliwe. A pomijając już wszystko inne, Victoria jest Polką, mieszka od dziecka w Rzeszowie, mówi czystą polszczyzną – mówi nam.

Dodaje też, że ośrodek oferuje Victorii wsparcie prawne.

- Próbujemy się z nią skontaktować w tej sprawie. Moim zdaniem jest to nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i znieważenie osoby z powodu jej pochodzenia rasowego. Kontaktujemy się z naszymi prawnikami w sprawie pozwania bądź też złożenia prywatnego aktu oskarżenia wobec Sommera. Jeśli dostałby karę np. w postaci wykonywania prac społecznych, może miałby czas na przemyślenie swoich działań – zaznacza Dulkowski.

Victoria Forrest zdobyła tytuł Miss Rzeszowa 2024 w ramach regionalnego konkursu Miss Województwa Podkarpackiego, który wygrała Aleksandra Wójcik. Konkurs odbywa się w ramach Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek.

