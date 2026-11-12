Rzeszów 100 milionów euro strat. Międzynarodowa akcja przeciwko grupie handlującej luksusowymi autami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Surowa kara za wyłudzenia VAT (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Prokuratura Europejska

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Międzynarodowe działania pod kryptonimem "Javelin" przeprowadzono na terenie pięciu państw - Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec i Polski. W akcji uczestniczyło ponad 900 funkcjonariuszy organów ścigania w tym policjantów i urzędników skarbowych. Działania nadzorowała Prokuratura Europejska we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, a w czynnościach uczestniczyli także mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

"Funkcjonariusze ustalili, że na terenie podległym jednostce zamieszkuje kobieta, która pełniła funkcję prezesa jednej ze spółek objętych postępowaniem. Policjanci przeprowadzili przeszukanie u kobiety, a podczas czynności zabezpieczyli dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Ponadto przesłuchano ją w charakterze świadka" - informuje podkarpacka policja.

Według ustaleń śledczych grupa przestępcza wykorzystywała sieć spółek znajdujących się na terenie różnych państw Unii Europejskiej. Za ich pośrednictwem prowadzili handel luksusowymi samochodami unikając w ten sposób odprowadzenia należnego podatku VAT, oraz pozyskiwali nienależne im zwroty podatku. Straty wynikające z działalności grupy oszacowano na 100 milionów euro.

Międzynarodowa akcja przeciwko grupie handlującej luksusowymi autami Źródło zdjęcia: Prokuratura Europejska

Zatrzymano 13 osób

Podczas międzynarodowych działań na terenie Niemiec i Austrii zatrzymano 13 osób. Zabezpieczono mienie o wartości 26 miliona euro w tym liczne nieruchomości, luksusowe samochody, gotówkę oraz aktywa kryptowalutowe. Zablokowano również rachunki bankowe.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Europejskiej, która zajmuje się ściganiem przestępstw będących na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.