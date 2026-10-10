Rzeszów Pobili 25-latka i wyrzucili go z samochodu. Trzy osoby z zarzutami

Trzy osoby podejrzane o pobicie 25-letniego mężczyzny Źródło wideo: KMP Krosno Źródło zdj. gł.: KMP Krosno

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Do zdarzenia doszło w połowie września. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o pobitym mężczyźnie, który znajdował się przy ul. Witosa w Krośnie. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zastali rannego 25-latka.

Pobili i wyrzucili 25-latka z auta

Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego. Analizowali nagrania z monitoringu, gromadzili informacje i docierali do świadków. Z ustaleń policjantów wynika, że dwóch mężczyzn i 17-letnia kobieta działali "wspólnie i w porozumieniu". Mieli pobić 25-latka, a następnie wyrzucić go z pojazdu. Pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło zdjęcia: KMP Krosno

Trzy osoby z zarzutami

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali troje mieszkańców powiatu krośnieńskiego: dwóch mężczyzn w wieku 21 i 24 lat oraz 17-letnią kobietę. Cała trójka usłyszała zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na trzy miesiące. Wobec 17-latki zastosowano dozór policyjny.

Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.