Zwabili do samochodu i wywieźli w odludne miejsce. Tam pobili, okradli i kazali się rozebrać. Nagiego mężczyznę zostawili na odludziu. Pięciu mężczyzn odpowie za to przed sądem.

Pobili i kazali wejść do bagażnika

Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w lutym tego roku. Jak ustaliła prokuratura, sprawcy "działając wspólnie i w porozumieniu zwabili pokrzywdzonego na stacji benzynowej do samochodu dostawczego, a następnie przetransportowali go na stację paliw w innej miejscowości".

"We wskazanym miejscu doszło do pobicia pokrzywdzonego, a po przełamaniu jego oporu - do bezprawnego pozbawienia go wolności poprzez umieszczenie w części bagażowej auta" - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.