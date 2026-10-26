Chciał sprzedać opony, został oszukany. Policja szuka tego mężczyzny
Do oszustwa doszło w czerwcu, jednak policja dopiero teraz poinformowała o sprawie, publikując zdjęcie poszukiwanego mężczyzny i prosząc o pomoc w jego odnalezieniu.
Oszukany 55-latek zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Jak wyjaśnił, na jednym z portali internetowych wystawił na sprzedaż opony. Po jakimś czasie skontaktował się z nim kupiec.
"Sprzedający bezpośrednio po tym otrzymał link do uzupełnienia danych dotyczących przesyłki. Gdy w niego kliknął, otworzyła się strona rzekomej firmy kurierskiej, na której wskazane były różne możliwości logowania. Mężczyzna wybrał opcję logowania za pomocą bankowości internetowej. W tym czasie skontaktował się z nim 'pracownik banku', mówiący ze wschodnim akcentem" - podaje policja.
Szukają tego mężczyzny
55-latek był przekonany, że rozmawia z pracownikiem banku i posłusznie wykonywał wszystkie polecenia. "Wygenerował kod i przekazał go rzekomemu pracownikowi banku, dzięki temu oszust wypłacił w bankomacie 1400 zł. Dopiero po czasie 55-latek zorientował się, że został oszukany" - czytamy w komunikacie.
Teraz policja szuka mężczyzny, który wypłacił pieniądze. Jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu bankomatu.
Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca przebywania, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie pod numerem telefonu 47 829 13 10.