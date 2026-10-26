Rzeszów Chciał sprzedać opony, został oszukany. Policja szuka tego mężczyzny Anna Winiarska |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja

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Do oszustwa doszło w czerwcu, jednak policja dopiero teraz poinformowała o sprawie, publikując zdjęcie poszukiwanego mężczyzny i prosząc o pomoc w jego odnalezieniu.

Oszukany 55-latek zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Jak wyjaśnił, na jednym z portali internetowych wystawił na sprzedaż opony. Po jakimś czasie skontaktował się z nim kupiec.

"Sprzedający bezpośrednio po tym otrzymał link do uzupełnienia danych dotyczących przesyłki. Gdy w niego kliknął, otworzyła się strona rzekomej firmy kurierskiej, na której wskazane były różne możliwości logowania. Mężczyzna wybrał opcję logowania za pomocą bankowości internetowej. W tym czasie skontaktował się z nim 'pracownik banku', mówiący ze wschodnim akcentem" - podaje policja.

Szukają tego mężczyzny

55-latek był przekonany, że rozmawia z pracownikiem banku i posłusznie wykonywał wszystkie polecenia. "Wygenerował kod i przekazał go rzekomemu pracownikowi banku, dzięki temu oszust wypłacił w bankomacie 1400 zł. Dopiero po czasie 55-latek zorientował się, że został oszukany" - czytamy w komunikacie.

Teraz policja szuka mężczyzny, który wypłacił pieniądze. Jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu bankomatu.

Policja szuka tego mężczyzny Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca przebywania, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie pod numerem telefonu 47 829 13 10.