Rzeszów Pijany 19-latek przejechał przez środek ronda

Pijany 19-latek przejechał przez środek ronda Źródło wideo: Policja Jasło Źródło zdj. gł.: KPP Jasło

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Do zdarzenia doszło w centrum Jasła na Podkarpaciu. Kierowca Audi podczas wjazdu na Rondo im. Hugona Steinhausa, stracił panowanie nad pojazdem i pojechał na wprost, przez wysepkę. Uszkodził krawężnik, rosnące tam kwiaty i swój samochód.

Przejechał przez rondo Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Pijany 19-latek

Autem kierował 19-letni mężczyzna. Jak podała policja, był pod wpływem alkoholu, miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Kierowcy grozi do trzech lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu, który - jak się okazało - był z wypożyczalni. Auto trafiło na policyjny parking.

Kierowca miał w organizmie blisko promil alkoholu Źródło zdjęcia: KPP Jasło

19-latkowi za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna poniesie również konsekwencje związane z uszkodzeniem wypożyczonego samochodu i spowodowaniem kolizji drogowej.