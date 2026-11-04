Pijany 19-latek przejechał przez środek ronda
Do zdarzenia doszło w centrum Jasła na Podkarpaciu. Kierowca Audi podczas wjazdu na Rondo im. Hugona Steinhausa, stracił panowanie nad pojazdem i pojechał na wprost, przez wysepkę. Uszkodził krawężnik, rosnące tam kwiaty i swój samochód.
Pijany 19-latek
Autem kierował 19-letni mężczyzna. Jak podała policja, był pod wpływem alkoholu, miał blisko promil alkoholu w organizmie.
Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu, który - jak się okazało - był z wypożyczalni. Auto trafiło na policyjny parking.
19-latkowi za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna poniesie również konsekwencje związane z uszkodzeniem wypożyczonego samochodu i spowodowaniem kolizji drogowej.