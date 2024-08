Ksiądz skazany za przywłaszczenie pieniędzy z konta parafii

Prok. Dubiel dodał, że prokurator nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie się odwoływać od wyroku. Jeżeli tak się stanie, to wówczas zwróci się do sądu o pisemne uzasadnienie orzeczenia.

Milionowe przelewy z konta parafii

Chciał kupić obligacje

W trakcie śledztwa okazało się, że 14 i 15 czerwca 2022 r. proboszcz ks. Stanisław K. ze swojego prywatnego konta przelał dwa miliony zł na konto parafii. Wyjaśniał, że zamierzał kupić obligacje, ale gdy okazało się, że to niemożliwe, to 5 lipca przelał z powrotem pieniądze z konta parafialnego na swoje. I właśnie skan tego przelewu ujawniono w mediach społecznościowych.

Śledztwo wykazało też przestępstwo przywłaszczenia ponad 434 tys. zł. Doszło do niego w 2020 r. Chodzi o sprawę z października i listopada 2020 r., gdy GDDKiA Oddział w Rzeszowie przelała na konto parafii w Domostawie łącznie ponad 448 tys. zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie należących do parafii nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S19. Proboszcz Stanisław K. oddał do Diecezji Sandomierskiej 7-procentowy podatek, ale resztę kwoty, 434 tys. złotych, zatrzymał dla siebie.

Nie przyznał się

Oskarżony ani w trakcie śledztwa, ani przed sądem nie przyznał się do winy. Twierdził, że ta kwota to niewielka rekompensata za to, że przez wiele lat swoje prywatne pieniądze przekazywał między innymi na parafialne inwestycje. Jednak nie potrafił przedstawić na to dowodów.