Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Podczas górskiej wędrówki usłyszeli "przeraźliwy szloch i krzyk dziecka"

|
Mgła na Bukowym Berdzie
Widok na Babią Górę oraz Beskidy, Krzeszów (Małopolskie). Wideo archiwalne
Źródło wideo: ONB oknonabeskidy/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Oddział PTTK Rzeszów
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przewodnicy szli z wycieczką w rejonie masywu górskiego Bukowe Berdo (Podkarpackie), gdy zauważyli stojących przy szlaku dwóch chłopców. Okazało się - jak napisali - że matka zostawiła ośmiolatka oraz czternastolatka i sama poszła zdobywać szczyt. Powiedziała im, że nie będzie jej 15 minut.

Przewodnicy PTTK szli w sobotę, 17 pażdziernika, z wycieczką, gdy w rejonie masywu górskiego Bukowe Berdo w Bieszczadach Wysokich usłyszeli "przeraźliwy szloch i krzyk dziecka". Przy rozwidleniu niebieskiego i żółtego szlaku do miejscowości Muczne stali płaczący ośmiolatek i jego czternastoletni brat.  

Mgła na Bukowym Berdzie
Mgła na Bukowym Berdzie
Źródło zdjęcia: Oddział PTTK Rzeszów

PTTK: na szczyt miała około godziny

"Na pytanie: co się stało, dowiadujemy się, że matka ich opuściła i poszła sama zdobyć szczyt (do którego z tego miejsca jest ok. godziny). Powiedziała, że jak marudzą i nie chcą iść, to mają zaczekać piętnaście minut" - czytamy na profilu oddziału PTTK Rzeszów.  

Według chłopców minęło już dużo więcej czasu, a mama wciąż nie wracała. Przewodnicy zajęli się dziećmi i próbowali je uspokoić. Informują, że młodszy odbił ze szlaku w borowiny, próbując zejść w dół.

Powiedziała, że "ona tylko na chwilę"

"Po około kwadransie zjawia się wysportowana kobieta. Młodszy syn łapie ją za rękę i przestaje płakać" – czytamy dalej w opisie.

Gdy przewodnicy zwrócili kobiecie uwagę, że jak mogła zostawić w wysokich górach, w takich warunkach atmosferycznych niepełnoletnie dzieci, powiedziała, że "ona tylko na chwilę, że chciała iść w górę, a oni wymuszali zastopowanie osiągnięcia zaplanowanego celu".

"Zero refleksji, zero poczucia winy. Wymuszone słowo przepraszam pada z jej ust dopiero wtedy, gdy powiedziałem, że to się kwalifikuje na zarzuty prokuratorskie. Moja odpowiedź, że nie ma przepraszać mnie, ale dzieci, pozostała bez reakcji…" – czytamy w poście.

Internauci komentują

Pod wpisem jest ponad 1,1 tysiąca komentarzy. Przeważają te o "totalnie nieodpowiedzialnej matce", która swoim zachowaniem "wdrukowała" chłopcom lęk przed kolejnymi wyprawami w góry.

Są też takie, które mówią o tym, że "nie są niemowlakami", a wędrówka z dwoma marudzącymi chłopcami była zapewne udręką. Pojawiły się też sugestie, żeby zgłosić sprawę policji.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Górywojewództwo podkarpackie
Czytaj także:
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Dlatego nie mają dzieci. Oto powód
BIZNES
Maja Chwalińska
Problemy od początku. Chwalińska gra o tytuł
RELACJA
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa alerty i komunikat wojska. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni"
Polska
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
METEO
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
METEO
Donald Trump
Trump: nie odbierali ode mnie telefonów, teraz włażą mi w tyłek
BIZNES
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna i duże utrudnienia. Tramwaje na objazdach
WARSZAWA
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
WARSZAWA
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Zmiana czasu. Bruksela podała nowy harmonogram
BIZNES
imageTitle
Miał przeżyć najwyżej trzy miesiące. Żyje, zaczął mówić
EUROSPORT
Zabytkowy ratusz w Limoges
"Katastrofa dla dziedzictwa narodowego". Podpalili zabytkowy ratusz
Świat
Drony uderzyły w budynek spółki Ahrofrukt LTD
Ponowny atak na polską firmę w Ukrainie
Świat
imageTitle
Messi nie przestaje zadziwiać. "Takie rzeczy!"
Najnowsze
imageTitle
"Trzy razy mówiłem, by przerwała mecz". Obóz Świątek odpowiada na zarzuty
EUROSPORT
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
Płonie terminal naftowy w Petersburgu
Drony uderzyły w Petersburg. Płonie terminal naftowy
Świat
Strażnicy miejscy (zdjęcie ilustracyjne)
Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
WARSZAWA
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
METEO
Przy torach znaleziono niewybuch
Niewybuch przy torach. Wznowili już ruch pociągów
Trójmiasto
Marco Rubio
Rubio o systemie satelitarnym. "Teraz nie jest dostępny dla Ukrainy"
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek złamał przepisy, jego rodzice dostali mandat na trzy tysiące
WARSZAWA
imageTitle
Nie tylko Chwalińska i Świątek. Trzy Polki zagrają w Ningbo
EUROSPORT
Trybunał Konstytucyjny
"Murem za polskim mundurem" w wykonaniu PiS. "Nie ma porównania"
Polska
imageTitle
Koszmarne zderzenie. Nosze, szpital i operacja
EUROSPORT
imageTitle
Zawieszona tenisistka przerwała milczenie
EUROSPORT
Spaleniu uległo jedno z pomieszczeń na wyższym piętrze
Hulajnoga ładowała się w pokoju. Wybuchł pożar
Białystok
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
METEO
imageTitle
Sochan na lodzie? "Teraz musi zadziałać agent"
EUROSPORT
Nagranie KSP
Policja publikuje nagrania z Piotrem W. Mężczyzna usłyszał zarzuty
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica