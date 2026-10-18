Rzeszów Podczas górskiej wędrówki usłyszeli "przeraźliwy szloch i krzyk dziecka" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Widok na Babią Górę oraz Beskidy, Krzeszów (Małopolskie). Wideo archiwalne Źródło wideo: ONB oknonabeskidy/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Oddział PTTK Rzeszów

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Przewodnicy PTTK szli w sobotę, 17 pażdziernika, z wycieczką, gdy w rejonie masywu górskiego Bukowe Berdo w Bieszczadach Wysokich usłyszeli "przeraźliwy szloch i krzyk dziecka". Przy rozwidleniu niebieskiego i żółtego szlaku do miejscowości Muczne stali płaczący ośmiolatek i jego czternastoletni brat.

Mgła na Bukowym Berdzie Źródło zdjęcia: Oddział PTTK Rzeszów

PTTK: na szczyt miała około godziny

"Na pytanie: co się stało, dowiadujemy się, że matka ich opuściła i poszła sama zdobyć szczyt (do którego z tego miejsca jest ok. godziny). Powiedziała, że jak marudzą i nie chcą iść, to mają zaczekać piętnaście minut" - czytamy na profilu oddziału PTTK Rzeszów.

Według chłopców minęło już dużo więcej czasu, a mama wciąż nie wracała. Przewodnicy zajęli się dziećmi i próbowali je uspokoić. Informują, że młodszy odbił ze szlaku w borowiny, próbując zejść w dół.

Powiedziała, że "ona tylko na chwilę"

"Po około kwadransie zjawia się wysportowana kobieta. Młodszy syn łapie ją za rękę i przestaje płakać" – czytamy dalej w opisie.

Gdy przewodnicy zwrócili kobiecie uwagę, że jak mogła zostawić w wysokich górach, w takich warunkach atmosferycznych niepełnoletnie dzieci, powiedziała, że "ona tylko na chwilę, że chciała iść w górę, a oni wymuszali zastopowanie osiągnięcia zaplanowanego celu".

"Zero refleksji, zero poczucia winy. Wymuszone słowo przepraszam pada z jej ust dopiero wtedy, gdy powiedziałem, że to się kwalifikuje na zarzuty prokuratorskie. Moja odpowiedź, że nie ma przepraszać mnie, ale dzieci, pozostała bez reakcji…" – czytamy w poście.

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Internauci komentują

Pod wpisem jest ponad 1,1 tysiąca komentarzy. Przeważają te o "totalnie nieodpowiedzialnej matce", która swoim zachowaniem "wdrukowała" chłopcom lęk przed kolejnymi wyprawami w góry.

Są też takie, które mówią o tym, że "nie są niemowlakami", a wędrówka z dwoma marudzącymi chłopcami była zapewne udręką. Pojawiły się też sugestie, żeby zgłosić sprawę policji.