Rzeszów Słupy trakcyjne przewróciły się na torowisko Filip Czekała |

Agatówka. Słupy trakcyjne przewróciły się na torowisko Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stalowka.NET

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Zgłoszenie o przewróceniu się słupów trakcyjnych, tak zwanych półbramek, w Agatówce (województwo podkarpackie) służby otrzymały przed godziną 17.00.

Półbramki spadły na torowisko Źródło zdjęcia: Stalowka.NET

- Na miejscu policjanci wykonali oględziny. Wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przewrócenie tych bramek nastąpiło samoistnie na skutek zmian naprężeń sieci trakcyjnej i korozji słupów - mówi starszy aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli.

Półbramki zostały usunięte Źródło zdjęcia: TVN24

Policja ustala, czy na skutek tego zdarzenia nie doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek Źródło zdjęcia: Stalowka.NET

To niedziałający tor

- Na miejscu zdarzenia pracowali pracownicy kolei, Straż Ochrony Kolei, przedstawiciele działu energetyki linii kolejowych, generalny wykonawca robót oraz podwykonawca sieci trakcyjnej - przekazała Kania.

Na miejscu pracowały służby Źródło zdjęcia: Stalowka.NET

Jak poinformowała TVN24 Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., półbramki przewróciły się z powodu ich zużycia. - Trwają tam prace naprawcze, to niedziałający tor - poinformowała.

Tory w Agatówce Źródło zdjęcia: TVN24

Na sąsiednim torze odbywa się normalny ruch. W poniedziałek, na czas usunięcia półbramek, ruch był wstrzymany na szlaku kolejowym Zbydniów - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy. - Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Po wykonaniu prac porządkowych i zabezpieczających wznowiono ruch kolejowy po godzinie 22.00 - przekazała Szalacha.

Przyczyny zdarzenia ustala specjalna komisja. - Infrastruktura kolejowa w tym miejscu wymaga przebudowy. Dlatego właśnie realizujemy inwestycję obejmującą modernizację odcinków trzech linii kolejowych nr 25, 74, 78 Stalowa Wola - Tarnobrzeg - Sandomierz - Ocice - Padew - zakończyła Szalacha.