Niebezpieczne żarty o śmierci. Lepiej na nie uważać

Naomi Judd, która z córką Wynonną tworzyły jeden z najpopularniejszych duetów w historii muzyki country, przez lata mierzyła się z trudnościami psychicznymi. 76-letnia ikona amerykańskiej kultury popularnej 30 kwietnia popełniła samobójstwo. Zaledwie dwa tygodnie później jej młodsza córka, aktorka Ashley Judd udzieliła poruszającego wywiadu Diane Sawyer, dziennikarce programu "Good Morning America" w stacji ABC. Ashley podkreśliła w wywiadzie, że choć mierzy się z ogromnym bólem i traumą po utracie ukochanej matki, to zdecydowała wraz z całą rodziną, że powinna opowiedzieć o okolicznościach prowadzących do jej śmierci, aby w ten sposób spróbować pomóc osobom znajdującym się w podobnej sytuacji.

Tragedia Naomi Judd przypomina, że nie tylko temat samobójstw wśród seniorów bywa marginalizowany. To samo dzieje się z ich dobrostanem, kondycją psychiczną. A jest to ogromny problem, bo tylko w ubiegłym roku blisko jedna trzecia wszystkich samobójstw zakończonych zgonem w Polsce to samobójstwa seniorów. Natomiast w ciągu minionych 10 lat liczba przypadków, kiedy osoba powyżej 60. roku życia próbuje się zabić, wzrosła o 50 procent. Jak podaje policja: codziennie 15 osób ginie w wyniku zamachu samobójczego, to więcej niż w wypadkach drogowych. Nie można jednak sprowadzać sprawy samobójstw do liczb. Bo każda taka historia budzi pytanie "dlaczego?".