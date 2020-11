Sprawy, o których dorośli sprawujący władzę nie chcą ani mówić, ani myśleć

Nigdy wcześniej młodzi nie mieli tak dużego wglądu w życie oraz decyzje dorosłych i tyle świadomości na temat mechanizmów oraz stojących za tym interesów. Dzięki mediom, również społecznościowym, polityka i rozmowy o polityce wlewają się do ich prywatności wszystkimi kanałami. Narracja o mądrych i doświadczonych dorosłych, którzy wiedzą, co robią ("nie interesuj się dziecko, jak dorośniesz, to zrozumiesz"), jest nie do utrzymania. Kryzys zaufania do instytucji polityki, szkół, Kościoła to kryzys zaufania do "świata dorosłych" i tworzonych przez nich instytucji.