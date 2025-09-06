Ukradł defibrylator, bo "chciał zobaczyć, co jest w środku"

Zasutowo (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Do kradzieży doszło 2 września na terenie zespołu szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie. Skradziono defibrylator zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku. Straty oszacowano na ponad 5,7 tysiąca złotych.

Policjanci z Wrześni ustalili, że urządzenie AED może znajdować się na jednej z posesji w gminie Nekla. Policjanci zatrzymali 27-latka, który "przyznał, że chciał tylko zobaczyć co jest w środku".

Mieszkaniec gminy Nekla był trzeźwy, usłyszał zarzut kradzieży.

Defibrylator wrócił do szkoły.

