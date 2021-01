Poszedł "na wódkę", zginął od ciosów zadanych drewnianym kołkiem. Policja: jesteśmy bliscy rozwiązania sprawy

Przez 22 lata sprawca zabójstwa 43-latka z Żagania (woj. lubuskie) był bezkarny. Być może wkrótce się to zmieni. Policjanci z Archiwum X od roku analizują tę sprawę i twierdzą, że mają już mocne dowody. - Myślę, że za kilka tygodni postawimy kropkę nad i - mówi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wznowiła postępowanie w sprawie sprzed 22 lat. Chodzi o niewyjaśnione dotychczas zabójstwo 43-latka z Żagania (woj. lubuskie). Powrót śledczych do tej sprawy to efekt pracy funkcjonariuszy z Archiwum X, którzy niespełna rok temu zajęli się wyjaśnieniem zagadkowej śmierci.

- Jesteśmy bliscy rozwiązania tej sprawy. Mamy silne dowody, ale cały czas skrupulatnie zbieramy kolejne materiały. Jeśli to postępowanie będzie dalej prowadzone w takim tempie jak dotychczas to myślę, że za kilka tygodni postawimy kropkę nad i - dodaje Maludy.

Co się wydarzyło?

- Kobieta zgodziła się na tę propozycję i poszła z mężczyzną we wskazane miejsce. W czasie spotkania 43 stał się natarczywy wobec kobiety i miało dojść między nimi do szamotaniny. Kobieta w końcu uwolniła się od niego i pobiegła do swojego domu. Następnego dnia 43-latek został znaleziony martwy - podaje Maludy.