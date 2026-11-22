Wieźli niemowlę w bagażniku
46-latek i 36-latka zostali zatrzymani w powiecie złotowskim w województwie wielkopolskim. W bagażniku osobówki, którą jechali, znajdowało się w foteliku trzymiesięczne niemowlę. Jak wskazali w komunikacie funkcjonariusze, "takie zachowanie stworzyło poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka".
Ustalono, że mężczyzna i kobieta zamieniali się za kierownicą w czasie jazdy. Oboje prowadzili samochód mimo braku uprawnień. Co więcej, 46-latek ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
"Mężczyznę zatrzymano i o dalszych konsekwencjach zadecyduje sąd" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.
Czynności z mężczyzną i kobietą policjanci wykonali w piątek.
Źródło: tvn24.pl
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