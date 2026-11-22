Poznań Wieźli niemowlę w bagażniku Oprac. Mateusz Czajka |

W tym miejscu przewożono niemowlę Źródło wideo: KPP w Złotowie Źródło zdj. gł.: KPP w Złotowie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

46-latek i 36-latka zostali zatrzymani w powiecie złotowskim w województwie wielkopolskim. W bagażniku osobówki, którą jechali, znajdowało się w foteliku trzymiesięczne niemowlę. Jak wskazali w komunikacie funkcjonariusze, "takie zachowanie stworzyło poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka".

Ustalono, że mężczyzna i kobieta zamieniali się za kierownicą w czasie jazdy. Oboje prowadzili samochód mimo braku uprawnień. Co więcej, 46-latek ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

"Mężczyznę zatrzymano i o dalszych konsekwencjach zadecyduje sąd" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.

Czynności z mężczyzną i kobietą policjanci wykonali w piątek.

W tym miejscu przewożono niemowlę Źródło zdjęcia: KPP w Złotowie

Źródło: Google Maps