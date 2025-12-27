Zawyją syreny. Alert RCB w Wielkopolsce

Gdańsk. Syreny alarmowe zawyją kilka razy dziennie. To tylko testy Źródło: TVN24

"Uwaga! 27 grudnia w godz. 16:00-17:00 na terenie województwa wielkopolskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!" Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego" - czytamy w komunikacie na portalu X.

Podobne ćwiczenia miały miejsce niedawno na terenie województwa mazowieckiego. Jak wyjaśniano wówczas, sygnały miały charakter ćwiczebny i służyły wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.