Poznań

Zawyją syreny. Alert RCB w Wielkopolsce

W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Gdańsk. Syreny alarmowe zawyją kilka razy dziennie. To tylko testy
Źródło: TVN24
W sobotę po południu mieszkańcy Wielkopolski mogą usłyszeć syreny alarmowe. O ćwiczeniach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! 27 grudnia w godz. 16:00-17:00 na terenie województwa wielkopolskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!" Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego" - czytamy w komunikacie na portalu X.

Podobne ćwiczenia miały miejsce niedawno na terenie województwa mazowieckiego. Jak wyjaśniano wówczas, sygnały miały charakter ćwiczebny i służyły wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ewidencja schronów się przedłuży
"Gdzie się ukryć". Nowa aplikacja rusza z problemami
Polska
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawdzą system alarmowy na terenie całego województwa. Zawyją syreny
Wrocław
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
WARSZAWA

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
