"Gdyby je wyjąć ze skrzynek, połączyłyby Gdańsk i Kraków". Powstanie dla nich wielki "sejf"

"Gdyby je wyjąć ze skrzynek połączyłyby Gdańsk i Kraków"

"To będzie jak sejf"

- Centralizacja archiwów rdzeni sprawi, że materiał badawczy pochodzący ze znacznego obszaru Polski będzie łatwiej dostępny. Taki zasób pozwoli też na wspomniane wcześniej lepsze poznawanie budowy geologicznej naszego kraju, co w przyszłości może posłużyć do lepszego i większego zagospodarowania kopalin, jakimi dysponujemy, bądź ich odkrycia – zaznaczył Główny Geolog Kraju. Dziadzio wyjaśnił, że prawo do informacji geologicznej – co do zasady – przysługuje Skarbowi Państwa. Po wygaśnięciu prawa do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej, dostęp do informacji geologicznej w postaci próbek uzyskują przedsiębiorcy inni niż podmiot finansujący prowadzenie prac geologicznych.