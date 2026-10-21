Poznań W lesie uprawiał konopie, w domu dodawał je do masła

24.08.2022 | Coraz więcej kierowców pod wpływem narkotyków. "Ostatnie lata to jest 50-procentowy wzrost" Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Złotów

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Policjanci ze Złotowa (Wielkopolska) zatrzymali na początku października 40-latka z Piły. Podejrzewali, że mężczyzna uprawiał konopie inne niż włókniste.

- Plantację ukrył w lesie, a w swoim mieszkaniu w Pile, suszył zebrane wcześniej 26 krzaków, z których wytworzyć mógł nawet 1000 porcji dilerskich narkotyku - przekazał starszy aspirant Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.

Podczas przeszukania mieszkania znaleźli też kilka nieopisanych słoików. Okazało się, że mężczyzna trzymał w nich masło z konopiami. Policjanci zabezpieczyli 3,5 kilograma tego środka odurzającego.

- Podejrzany przyznał się do uprawy, posiadania i przetwarzania substancji odurzających. Za popełnione przestępstwo, grozi mu kara nawet trzech lat pozbawienia wolności - dodał Pachuc.