W lesie uprawiał konopie, w domu dodawał je do masła
Policjanci ze Złotowa (Wielkopolska) zatrzymali na początku października 40-latka z Piły. Podejrzewali, że mężczyzna uprawiał konopie inne niż włókniste.
- Plantację ukrył w lesie, a w swoim mieszkaniu w Pile, suszył zebrane wcześniej 26 krzaków, z których wytworzyć mógł nawet 1000 porcji dilerskich narkotyku - przekazał starszy aspirant Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.
Podczas przeszukania mieszkania znaleźli też kilka nieopisanych słoików. Okazało się, że mężczyzna trzymał w nich masło z konopiami. Policjanci zabezpieczyli 3,5 kilograma tego środka odurzającego.
- Podejrzany przyznał się do uprawy, posiadania i przetwarzania substancji odurzających. Za popełnione przestępstwo, grozi mu kara nawet trzech lat pozbawienia wolności - dodał Pachuc.