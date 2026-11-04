Tragiczny wypadek na przystanku. Zginął 50-latek

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę około godz. 11.50 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące potrącenia pieszego przez samochód. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Termalnej.

Tragiczny wypadek na przystanku autobusowym w Poznaniu Źródło zdjęcia: TVN24

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że 24-latek, kierując samochodem marki Ford Focus, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W konsekwencji stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, a następnie uderzył w ławkę, na której siedział mężczyzna - poinformował sierż. Michał Wiśniowski z biura prasowego poznańskiej policji.

Jak przekazał dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej - samochód potrącił 50-latka. Mężczyzna nie żyje.

Na miejscu pojawiła się policja i cztery zastępy straży pożarnej. Jest też prokurator.

W wypadku zginął 50-letni mężczyzna Źródło zdjęcia: x.com/poznan_moment

- Zabezpieczane są ślady, które będą kluczowe do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego wypadku - dodał Wiśniowski.