Miał napastować kobietę na terenie term. Usłyszał zarzuty

Mężczyzna, który miał "naruszyć nietykalność cielesną" kobiety na terenie term w Tarnowie Podgórnym, usłyszał w poniedziałek zarzuty, do których się nie przyznał. Za zarzucane przestępstwo grozi mu nawet 15 lat więzienia.

- Kobieta przebywała w strefie saun. Przekazano, że mężczyzna miał naruszyć jej nietykalność cielesną w kontekście seksualnym. Doszło do tak zwanej innej czynności seksualnej - przekazywał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do komisariatu w Tarnowie Podgórnym.

Miał podstępem doprowadzić do obcowania płciowego

- W prokuraturze usłyszał zarzut doprowadzenia podstępem do obcowania płciowego - przekazał w poniedziałek Borowiak.

Mężczyźnie za to przestępstwo grozi od 2 do 15 lat więzienia. - Nie przyznał się do winy - podał Borowiak.