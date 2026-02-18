Powiat poznański (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Maps

O godzinie 5 rano w Stęszewku koło Pobiedzisk (Wielkopolska) 52-letni rowerzysta został potrącony. Poszkodowany zmarł na miejscu. Znaleziono go na odcinku drogi w pobliżu lasu. Sprawca wypadku uciekł. Podejrzewanego kierowcę zatrzymano tuż przed godziną 13.

- Policjanci zabezpieczają samochód, który ma uszkodzenia charakterystyczne dla wypadku drogowego. Jest to Alfa Romeo - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak przekazał później Borowiak, w związku z wypadkiem pod Pobiedziskami, policjanci zatrzymali 20-letniego Ukraińca. Nie jest to właściciel samochodu.

Mężczyzna jechał rowerem Źródło: Wielkopolska policja

Z ustaleń śledczych wynika, że 52-latek codziennie rano jeździł do pracy rowerem. Kierował się w stronę Tuczna. Według policji, jego rower miał światła i odblaski.

Tuż po zdarzeniu funkcjonariusze zwrócili się z apelem do wszystkich osób, które w środę rano przejeżdżały przez Stęszewko ulicą Wronczyńską, aby skontaktowały się z komendą.

