Prosił o pomoc, bo żona straciła przytomność. Chwilę później on też był nieprzytomny. Oboje zmarli

Zatrucie czadem było najprawdopodobniej przyczyną śmierci dwojga małżonków w miejscowości Śmigiel (woj. wielkopolskie). 65-latek poprosił o pomoc służby, bo jego żona straciła przytomność. Chwilę później i on był już nieprzytomny. Nie udało się ich uratować.

Około godziny 22 służby otrzymały wezwanie do miejscowości Śmigiel. - Mężczyzna wezwał ratowników do nieprzytomnej żony. Gdy służby ratunkowe przyjechały na miejsce, także on stracił przytomność. Kobiety i mężczyzny w wieku 63 i 65 lat nie udało się uratować – powiedziała Paulina Piechowiak z bura prasowego policji w Kościanie.