Rusza tramwaj, na który mieszkańcy Poznania czekali od lat. Na razie będą dwa przystanki

W sobotę pierwsze tramwaje pojadą częścią trasy na Naramowice do ulicy Włodarskiej. W przyszłym roku oddana do użytku ma być cała trasa do ulicy Błażeja. Na tę inwestycję mieszkańcy północnych dzielnic Poznania czekali od ponad 20 lat.

Najpierw były testy

- Odcinek do ulicy Włodarskiej był najbardziej obciążony utrudnieniami z uwagi na całkowite zamknięcie ulicy Naramowickiej. Teraz mieszkańcom, na przykład osiedla Kosmonautów czy rejonu ulicy Hawelańskiej, możemy wynagrodzić te uciążliwości, bo będą mogli dojechać tramwajem do centrum Poznania – podkreśla Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Jak wygląda trasa?

Tramwaje za pętlą Wilczak przetną ulicę Słowiańską i wzdłuż osiedla Pod Lipami dojadą do przystanku przy ulicy Serbskiej. Następnie dotrą do ulicy Włodarskiej, gdzie do chwili otwarcia torowiska do ulicy Błażeja będzie znajdował się tymczasowy przystanek końcowy. Trasa będzie obsługiwana dwukierunkowymi tramwajami. Wszystkie przystanki na trasie wyposażone są w tablice informacji pasażerskiej.