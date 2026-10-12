Poznań Staranowała przystanek, zostawiła rozbite auto i uciekła Oprac. Michał Malinowski |

Poznań. Wjechała w przystanek, został zatrzymana Źródło zdj. gł.: KMP w Poznaniu

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 2.30 na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Matejki.

- Kierująca Audi, jadąc z dużą prędkością w kierunku ulicy Roosevelta, przed skrzyżowaniem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu. Straciła panowanie nad samochodem, zjechała do lewej krawędzi jezdni i uderzyła w przystanek tramwajowy - przekazał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Poznań. Wjechała w przystanek, został zatrzymana

Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak po uderzeniu samochód kilka razy się obrócił i zatrzymał na środku jezdni. Kierująca zostawiła auto i oddaliła się z miejsca zdarzenia.

- Policjanci szybko ustalili, kto siedział za kierownicą. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Poznań–Grunwald kilkanaście godzin później zatrzymali 29-latkę w jednym z poznańskich hosteli - dodał podkomisarz Paterski.

Kobieta wjechała w przystanek tramwajowy i uciekła Źródło zdjęcia: KMP w Poznaniu

Nie powinna w ogóle siadać za kierownicę. Ma bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Była trzeźwa.

- Policjanci przeanalizują przebieg jazdy 29-latki. Kobieta odpowie za złamanie sądowego zakazu, a także za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozostawienie pojazdu na drodze po zdarzeniu oraz inne wykryte wykroczenia - poinformował podkomisarz Łukasz Paterski.