Znika poznańska kamienica. Groziła zawaleniem

Potężne utrudnienia

Wyznaczono "strefę zero", do której nie ma wstępu. Wyłączony z użytkowania jest chodnik przy budynkach, od wysokości kamienicy przy ul. Roosevelta 9 aż do skrzyżowania z ul. Krasińskiego. Chodnik po przeciwległej stronie (bliżej torów kolejowych) jest dostępny dla pieszych. Z ruchu wyłączono jezdnię w kierunku ronda Kaponiera, w przeciwnym kierunku do dyspozycji kierowców pozostawiono jeden pas ruchu. Nie jeżdżą też tamtędy tramwaje, a to kluczowy węzeł tramwajowy w mieście. Aktualnie tramwaje nie mogą dotrzeć do pętli na Piątkowskiej, Połabskiej oraz na nową trasę na Naramowice (tu na trasie Błażeja - Wilczak uruchomiono linię wahadłową).

Tramwaje mogą wrócić w trakcie rozbiórki

Właściciel chciał ją wyburzyć i odtworzyć

"W 2005 roku kamienica była zamieszkana, w piwnicach funkcjonował lokal gastronomiczny, a jej stan można było określić jako dobry, co potwierdzają zdjęcia wykonane w 2007 roku, pochodzące z zasobu Miejskiego Konserwatora Zabytków. W 2009 r. obecni właściciele uzyskali pozwolenie konserwatorskie na kapitalny remont i adaptację kamienicy na hotel z restauracją. Budynek mógł być wówczas poddany kompleksowym pracom modernizacyjnym i remontowym, a po przywróceniu dawnej świetności mógł działać jako hotel w zaadaptowanym obiekcie zabytkowym. Niestety do prac nie przystąpiono. Od tego czasu Miejski Konserwator Zabytków, wypełniając ustawowe obowiązki, które na nim spoczywają, systematycznie monitorował stan kamienicy. W 2020 roku, gdy stwierdzono, że stan budynku znacząco się pogarsza, zobowiązano właściciela do wykonania podstawowych prac, które miałyby zabezpieczyć kamienicę przed dalszą destrukcją. Prac tych jednak nie zrealizowano we wskazanym terminie, co spowodowało konieczność nałożenia kary pieniężnej, od której odwołali się właściciele" - podał magistrat. W 2021 r Miejski Konserwator Zabytków zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na "nieutrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, braku należytego zabezpieczenia obiektu przed postępującym zniszczeniem, dopuszczenia do pogarszającego się stanu technicznego budynku". Miasto podało też, że nie mogło wydać pozwolenia na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków, bez wcześniejszego jego wykreślenia z rejestru - a taką decyzję z kolei podjąć może wyłącznie minister kultury. Mimo złożonego przez właścicieli wniosku minister w 2017 r. odmówił skreślenia kamienicy z rejestru zabytków. W 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję ministra. Tak więc nie zmienił się stan prawny zabytkowego budynku, o który ustawowo powinien dbać właściciel. "Ze względu na pogarszający się stan budynku, Miejski Konserwator Zabytków 13 sierpnia 2020 r. oraz ponownie 24 marca 2021 r. wystąpił o podjęcie pilnych działań, mających na celu wyeliminowanie ewentualnego zagrożenia. Właściciel odwołał się jednak od wydanego 29 listopada 2022 roku nakazu zabezpieczenia budynku. Minister utrzymał nakaz podjęcia działań zgodnie ze wskazaniami MKZ oraz wydłużył termin jego wykonania do 31 sierpnia 2024 roku. Właściciel wniósł jednak sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który do dziś nie rozstrzygnął w sprawie" - poinformował magistrat.