"Chyba mają za dużo znaków". Absurd na poznańskim parkingu

Była barierkoza, jest znakoza. Nowy trend zapoczątkował Poznań. Na parkingu na osiedlu Przyjaźni ustawiono znaki jeden za drugim. Każde miejsce parkingowe ma tu swoją parę znaków. - To chyba do jakiegoś filmu, do komedii postawili - kpią kierowcy.

Znak informujący o rozpoczęciu parkingu z tabliczką wskazującą prostopadły sposób parkowania, jedno miejsce i kolejny znak, tym razem informujący o końcu parkowania. Za nim kolejna taka para znaków. I tak kilka razy.

W ten sposób oznaczono parking na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu. - Specjalnie tu przyjechaliśmy, żeby kursantce pokazać absurdy naszego kraju. Chcieliśmy to z żoną do "Absurdów drogowych" zgłosić - mówi pan Dariusz, instruktor prawa jazdy.

Sama kursantka nie jest w stanie się powstrzymać od śmiechu. - Nawet nie wiem, jak to skomentować - mówi.

Znak za znakiem na parkingu TVN24 Poznań

A może to przechowalnia?

Podobnie reagują inni kierowcy. - Myślę, że to jakaś przechowalnia znaków - śmieje się pan Wojciech. I dodaje: - Ja nie rozumiem tego kompletnie (...) To chyba do jakiegoś filmu, do komedii postawili.

A pan Cyprian (także się śmiejąc) zwraca uwagę: - To strata pieniędzy, wystarczyłby jeden taki znak, przecież to jeden parking - dziwi się.

Pan Dariusz, wspomniany już instruktor, podaje konkretne kwoty: postawienie jednego znaku to koszt od 300 do 500 złotych. Czyli tylko te siedem znaków to co najmniej 2100 złotych. A jest ich kilkanaście. - Z czyich to idzie pieniędzy? - zastanawia się.

I dodaje, że to niejedyne takie miejsce na tym osiedlu. - Jak się z drugiej strony osiedla pojedzie, jest to samo. Oni chyba mają nadwyżkę znaków parkowania. Całe osiedle! Pach, pach, pach, jeden za drugim, lasy znaków - mówi.

Parking na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu TVN24 Wrocław

Znaki po to, by móc wystawiać mandaty

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" jednak nie jest do śmiechu. Jej przedstawiciel tłumaczy nam, że sprawa jest poważna. Bo chodzi o ochronę zieleni. A mieszkańcy źle parkowali.

- Niestety służby porządkowe zgłaszały nam interwencje w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów i braku możliwości dojazdu do miejsc odbioru odpadów. W związku z tym musieliśmy podjąć działania w zakresie dostosowania istniejącego oznakowania do takich przepisów, aby straż miejska mogła skutecznie egzekwować właściwe parkowanie - tłumaczy Marek Gąsiorowski, zastępca prezesa PSM "Winogrady" do spraw eksploatacji.

Na te argumenty jednak odpowiada mu pan Dariusz, który niejedno na polskich ulicach już widział. Mężczyzna ma proste i tańsze rozwiązanie: - Wystarczyłoby płotek ustawić i nikt by tam nie parkował - podpowiada.

A zamiast lasu znaków sugeruje: - W strefie zamieszkania wystarczyłoby oznaczenie "w strefie zamieszkania parkujemy w miejscach wyznaczonych" i wystarczyłoby wyznaczyć te miejsca.

Znaki na parkingu TVN24 Poznań

Autor:FC/ tam

Źródło: TVN 24 Poznań