Odwiedzają bezdomnych i proszą, by pozwolili sobie pomóc. Nie wszyscy chcą

Pustostany, kanały ciepłownicze, klatki schodowe. Straż miejska i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu jak co roku odwiedzają miejsca, w których koczują osoby bezdomne. Wręczają im pakiety żywnościowe i namawiają, by zamiast spać pod gołym niebem skorzystały z noclegów w miejskim ośrodku.

Od początku listopada straż miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu odwiedzają koczowiska. Jak co roku, do sprawdzenia jest ponad 100 miejsc, w których nocuje nawet 300 osób. - Wspólnie chcemy pomóc osobom bezdomnym w tym najtrudniejszym dla nich okresie. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby na czas otrzymali pomoc - mówi tvn24.pl Anna Nowaczyk ze straży miejskiej.

Funkcjonariusze namawiają bezdomnych, by zdecydowali się przenieść do ośrodka. Podpowiadają też, gdzie mogą szukać pomocy. - Osoba, która zdecyduje się pójść do placówki będzie miała zapewnione schronienie. Miasto zabezpieczyło ponad 300 miejsc w schroniskach oraz kilkadziesiąt w ogrzewalni przy Krańcowej oraz noclegowni przy ulicy Borówki – podała Bogna Kisiel, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dodała, że od wtorku 2 listopada przy ulicy Dworcowej wydawane są także posiłki. Bezdomni mogą tam skorzystać też z indywidualnych porad socjalnych, pomocy przedmedycznej, dostaną również środki ochrony osobistej. Mobilny Punkt Wsparcia to program finansowany z budżetu miasta Poznania. Realizują go dwa stowarzyszenia Pogotowie Społeczne i Dom Pomocna Dłoń.