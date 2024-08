Aleksandra zginęła na przejeździe rowerowym, kierowca prawomocnie skazany

Wyrok pierwszej instancji: sześć lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności

Prawomocny wyrok niższy

"Kierowca staranował rowerzystkę"

Sędzia Sławomir Jęksa w uzasadnieniu wyroku odniósł się m.in. do kodeksu ruchu drogowego i wskazał, że mimo iż pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem – to takiego pierwszeństwa nie mają rowerzyści zbliżający się do przejazdu rowerowego. Wskazał, że zgodnie z art. 27 kodeksu o ruchu drogowym, rowerzyści mają pierwszeństwo na przejeździe dopiero w momencie, gdy już na tym przejeździe się znajdują. - Nie ma analogicznego zastrzeżenia jak w przypadku ruchu pieszych, że rowerzysta wjeżdżający na przejazd dla rowerów już w tym momencie korzysta z pierwszeństwa ruchu. Taki zapis oczywiście inaczej troszeczkę sformułowany jest zawarty w odniesieniu do ruchu pieszego, który wkracza na przejście dla pieszych (…) Istota zagadnienia polega na tym, że rowerzysta korzysta z pierwszeństwa w momencie, kiedy znajduje się na przejeździe rowerowym, ale zanim znajdzie się na tym przejeździe musi na ten przejazd wjechać – tłumaczył sędzia.

Sędzia podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że oskarżony w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem środków odurzających i jechał zbyt szybko, a samo zbliżanie się do przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego powinno go obligować do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności.

Stwierdził również, że gdyby rowerzystka, decydując się na przekroczenie jezdni, spojrzała wówczas w lewą stronę, "to doszłaby do tego samego, jedynego możliwego wniosku, że w tym momencie nie powinna była wkraczać na jezdnię, bo to nieuchronnie prowadziło do kolidowania obu pojazdów". - Kierowca staranował rowerzystkę nie mając już możliwości podjęcia jakiejkolwiek reakcji - zresztą nie podjął jakiekolwiek reakcji, nie było hamowania samochodu. Zawinienie ze strony oskarżonego jest oczywiście wielkie i ciężkie, jest ustalone ponad wszelką wątpliwość – zaznaczył sędzia. Adwokat Andrzej Jarosław Reichelt, pełnomocnik rodziny Aleksandry, oskarżycieli posiłkowych, powiedział mediom po ogłoszeniu wyroku, że wystąpi do sądu o pisemne uzasadnienie orzeczenia. Wskazał, że ta sprawa pokazuje także, "jak złe jest aktualnie prawo komunikacyjne w Polsce i prawo drogowe". Wyraził także nadzieję, że ta sprawa i tragedia rodziny pokrzywdzonej skłoni do refleksji i do zmian, aby doprowadzić do zrównania ochrony pieszych i rowerzystów.