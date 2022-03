Przekonywała, że zbiera dla uchodźców z Ukrainy, pieniądze wydawała na swoje zakupy. Grozi jej osiem lat więzienia

Oficer prasowy komendy policji w Pile st. sierż. Wojciech Zeszot poinformował w piątek, że 16 marca do policjantów tamtejszej jednostki zgłosił się mężczyzna mający podejrzenia, że mógł paść ofiarą oszustwa.

- Zgłaszający opisał sytuację, w której za pośrednictwem popularnego komunikatora otrzymał prywatną wiadomość z prośbą o dołączenie do zbiórki i wpłatę środków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Chcąc wesprzeć zbiórkę, przelał dobrowolnie kilkadziesiąt złotych, jednak po transakcji nabrał podejrzeń co do jej legalności - tłumaczył Zeszot.