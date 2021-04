"Nie zauważył leżącego mężczyzny i przejechał po nim autem". Podczas ucieczki zgubił rejestrację

Jeden kierowca dostrzegł pieszego leżącego na jezdni, drugi już nie. Z ustaleń policji wynika, że 22-latek potrącił 60-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później został zatrzymany. Zgubiła go tablica rejestracyjna.

Do zdarzenia doszło piątego kwietnia w Ostrówku (woj. wielkopolskie). - Tuż przed godziną piątą kierowca srebrnego bmw nie zauważył mężczyzny leżącego blisko pobocza jezdni i przejechał po nim swoim autem. Nie zatrzymał się, nawet nie zwolnił, po prostu uciekł z miejsca zdarzenia, gubiąc pogiętą tablicę rejestracyjną – podaje mł. asp. Sebastian Wiśniewski, rzecznik konińskiej policji.

Całe zdarzenie widział inny kierowca, który jechał z naprzeciwka. - Świadek dostrzegł leżącego na jezdni pieszego i ostrzegł światłami 22-latka. Ten jednak nie zareagował, a po wypadku odjechał. To świadek wezwał pogotowie i policję - dodaje Wiśniewski.

Zgubił tablicę

Dzięki zgubionej tablicy rejestracyjnej funkcjonariusze szybko ustalili, że srebrne bmw należy do 22-letniego mieszkańca powiatu konińskiego. Funkcjonariusze pojechali do domu mężczyzny, ale nie znaleźli go pod wskazanym adresem. - Po kilku godzinach 22-latek został zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że mimo znacznego upływu czasu w jego organizmie nadal znajdowało się blisko 0,5 promila alkoholu – mówi Wiśniewski.