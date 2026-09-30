Poznań Pasażer w bagażniku. 18-latek stracił prawo jazdy Filip Czekała |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Ostrów Wielkopolski

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W sobotę wieczorem policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali zgłoszenie, że w samochodzie Renault jest przewożony pasażer w bagażniku. Rozpoczęły się poszukiwania wskazanego pojazdu. Kierowcę zatrzymano na ulicy Limanowskiego.

- W Renault znajdowało się sześć osób, podczas gdy zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazd był przystosowany do przewozu pięciu osób - wyjaśnia Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji.

Piąty pasażer był w bagażniku. - Takie zachowanie stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przewożonej osoby. W przypadku gwałtownego hamowania, kolizji czy wypadku pasażer znajdujący się w bagażniku był szczególnie narażony na poważne obrażenia - tłumaczy Golińska-Jurasz.

"Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż chęć zaimponowania kolegom"

Za kierownicą Renault siedział 18-latek, który prawo jazdy posiadał zaledwie od kilku miesięcy. Policjanci mu je zatrzymali. Cała sprawa zakończy się dla niego w sądzie.

- Bagażnik nie jest miejscem dla pasażera, a chwila brawury może mieć bardzo poważne konsekwencje. Na drodze nie ma miejsca na ryzykowne żarty, a bezpieczeństwo powinno zawsze być ważniejsze niż chęć zaimponowania kolegom - podkreśla Golińska-Jurasz.