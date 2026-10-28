Poznań Pobił motocyklistę, bo ten zwrócił mu uwagę Oprac. Filip Czekała |

Nowy Tomyśl. Kierowca zaatakował motocyklistę, bo zwrócił mu uwagę Źródło wideo: KPP Nowy Tomyśl Źródło zdj. gł.: KPP Nowy Tomyśl

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Do zdarzenia doszło we wrześniu na jednej z dróg w powiecie nowotomyskim. - Motocyklista, zaskoczony nagłym manewrem skrętu i zawracania wykonanego przez kierującego samochodem 34-latka, zatrzymał motocykl, by zwrócić mężczyźnie uwagę na niebezpieczne zachowanie. Zamiast spokojnej wymiany zdań doszło jednak do eskalacji konfliktu - informuje podkomisarz Barbara Sobieszek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

34-latek wysiadł z pojazdu i zaatakował motocyklistę. Jak się okazało, sytuację zarejestrował jeden ze świadków zdarzenia.

Policjanci dotarli do tego nagrania. Widać na nim jak kierowca wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego rękami, kopał go w głowę i tułów.

- Materiał pokazuje całe zajście, w tym agresywne zachowanie kierowcy wobec motocyklisty - podaje Sobieszek.

Nie przyznaje się

Nagranie stało się podstawą do tego, że napastnik usłyszał zarzut dotyczący uszkodzenia ciała w związku z występkiem o charakterze chuligańskim. - Nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu - przekazuje Sobieszek.

Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. O jego odpowiedzialności karnej zdecyduje sąd.