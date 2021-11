Miała znieważyć prezydenta na wiecu wyborczym. Sąd odracza wydanie wyroku

czytaj dalej

20-letni mieszkaniec Dolnego Śląska jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem rodziców i młodszego brata. Zginęli podczas snu od ciosów zadanych siekierą. Po wszystkim - jak twierdzą śledczy - młody mężczyzna miał upozorować napad rabunkowy na rodzinny dom, wejść na dach i wezwać policję, a potem do wszystkiego się przyznać. Proces Marcelego C. trwa, ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie zgodził się na kolejne przedłużenie aresztu tymczasowego stosowanego wobec mężczyzny. Prokuratura z tą decyzją się nie zgadza i zapowiada zażalenie.