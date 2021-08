Drogą ekspresową jechał od barierki do barierki

Wjechał na ekspresówkę

- Kierujący clio wyjechał na drogę ekspresową S3, gdzie pędził z nadmierną prędkością. Kilka razy dosłownie otarł się o barierki zabezpieczające, a także ledwie uniknął zderzenia z ciężarówką. Po kilku kilometrach doszło do sytuacji, gdzie tylko czujność i refleks kierującego fiatem seicento uratowała go przed zderzeniem. Kierowca seicento widząc w lusterku niebezpiecznie poruszający się za nim pojazd zjechał na pas awaryjny i to prawdopodobnie ten manewr uratował go przed zderzeniem z pijanym kierowcą - informuje Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.