Poznań Miał nawoływać do zabójstwa Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Usłyszał zarzuty Filip Czekała Mikołaj Gątkiewicz Zespół autorów |

Dobrzyński o informacji o "możliwym zamachu": mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Kmieciński

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Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny doszło w Obornikach (woj. wielkopolskie) w poniedziałek - poinformował na X rzecznik rządu Adam Szłapka. Podejrzany miał nawoływać w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu.

Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/Adam Szłapka

Jak informuje policja, mężczyzna od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta.

- Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełniania zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Obornikach. Zatrzymanie ma związek z prowadzonymi czynnościami w sprawie publikowanych treści. Z zatrzymanym będą wykonywane dalsze czynności procesowe pod nadzorem prokuratury - powiedział mł.asp. Krzysztof Polzin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Zarzuty dla zatrzymanego

Prokuratura Rejonowa w Obornikach przekazała, że zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty. - Nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info - przekazała prok. Katarzyna Sill-Szułczyńska.

Dodała, że mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, posła PSL Krzysztofa Paszyka oraz byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

Mężczyzna został przesłuchany. Przyznał się do nieznieważenia na TikToku i Facebooku premiera, Marszałka Sejmu, szefa MON, posła Paszyka, prezydenta Wałęsy oraz dziennikarki TVP. Nie przyznał się natomiast do nawoływania do zabójstwa. - Wyraził skruchę, tłumaczy się i emocjami. Sprawa trafi do sądu - powiedziałą Sill-Szułczyńska.

Meżczyzna został zwolniony do domu. Orzeczono wobec niego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

- Zatrzymany od dłuższego czasu w wulgarny sposób komentował w internecie sytuację polityczną w kraju - przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak zaznaczył, "w ostatnich dniach zaczął też publikować pogróżki i nawoływał do zabójstwa".

- 46-latek umieszczał wpisy na Facebooku i Tik Toku, w których miał nawoływać do zabójstwa premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info - mówił rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek. - Zabezpieczono telefony mężczyzny - dodał.

Kolejne zatrzymanie w związku z możliwymi zamachami

To kolejna zatrzymana osoba z związku z informacjami o możliwym zamachu na władze państwowe.

W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po południu poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny na Dolnym Śląsku. We wtorek zostanie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej.