Uderzył w samochód i przeleciał kilkanaście metrów. To był dopiero początek kłopotów motocyklisty

Kierująca autem, skręcając w lewo doprowadziła do zderzenia z motocyklem, który ją wyprzedzał. Gdy na miejsce kolizji przyjechała policja, okazało się, że kierujący jednośladem ma sądowy zakaz kierowania i jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.

Do zderzenia motocykla i daewoo doszło w czwartek (20 sierpnia) po godzinie 16 w Łupowie pod Gorzowem Wielkopolskim (woj. lubuskie).

- 30-letnia kierująca chciała skręcić w lewo, ale nie upewniła się, czy może to bezpiecznie zrobić. Za nią jechał motocyklista, który już ją wyprzedzał. Nie miał szans na uniknięcie zderzenia, wjechał w bok auta i przeleciał kilkanaście metrów. Winę za to zdarzenie ponosi 30-latka, która została ukarana mandatem - informuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Szczęście w nieszczęściu

Zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie - motocyklista wyleciał w powietrze i uderzył o asfalt, a jego motocykl roztrzaskał się o ogrodzenie. Mimo to mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń. Ale po tym zdarzeniu i tak ma sporo kłopotów.

To jednak nie koniec jego problemów. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemieckie służby.

Policjanci zabezpieczyli jednoślad i będą teraz weryfikować czy nie pochodzi on z kradzieży. Motocyklista natomiast został zatrzymany i trafił do gorzowskiej komendy.

- Policjanci wykonują czynności procesowe w sprawie 33-latka. W związku z Europejskim Nakazem Aresztowania będzie także doprowadzony do prokuratury. Czekają go zarzuty co najmniej dotyczące złamania sądowego zakazu kierowania - kończy Jaroszewicz.