Maski, zawiesiny, odczynniki. "Wszystko wskazuje na to, że produkowano tam metamfetaminę"

Jeden próbował uciekać do lasu

- W pomieszczeniu gospodarczym znajdował się sprzęt laboratoryjny, urządzenia, duże ilości zawiesin, cieczy, odczynników chemicznych oraz tabletek, z których pozyskuje się substancje psychotropowe. Wszystko wskazuje na to, że prowadzona tam była produkcja metamfetaminy - relacjonuje rzeczniczka policji z Leszna.

- Na posesji zatrzymano czterech mieszkańców powiatu legnickiego w wieku od 20 do 32 lat - informuje Żymełka. Jeden z nich na widok policjantów próbował uciec do lasu, ale szybko został schwytany. Później wyszło na jaw, że był poszukiwany listem gończym, ma do odbycia karę trzech lat więzienia za wcześniejszą działalność narkotykową, miał też przy sobie prawie kilogram metamfetaminy.