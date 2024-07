To miała być rutynowa kontrola. W sobotę funkcjonariusze z komendy w Kępnie patrolowali drogę krajową numer 39 w miejscowości Mroczeń (woj. wielkopolskie). Chcieli skontrolować 48-letniego motocyklistę. Początkowo wszystko wskazywało na to, że mężczyzna się zatrzyma. Zaczął zwalniać, ale nagle gwałtownie przyspieszył i uciekł w kierunku Grębanina.

Mężczyzna nie reagował na polecenie wydawane przez funkcjonariuszy. Kontynuował ucieczkę przez Kępno, następnie drogą krajową nr 11 w kierunku Kluczborka. - W Byczynie punkt blokadowy wystawiła Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, mężczyzna ominął funkcjonariuszy i dalej kontynuował ucieczkę przez Byczynę. Po prawie 45 kilometrach pościgu funkcjonariusz drogówki z Kępna wykorzystał odpowiedni moment i użył radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, uderzając w tylne koło motocykla, co doprowadziło do jego przewrócenia się. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Przeprowadzone badanie wskazało, że kierował pod wpływem środków odurzających. W trakcie przeszukania mężczyzny znaleziono u niego środki odurzające - podała sierż. sztab. Rafał Stramowski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Pięćdziesiąt siedem wykroczeń, trzy przestępstwa

Zatrzymany motocyklista to 48-letni mieszkaniec gminy Baranów, który kierował motocyklem, nie mając do tego uprawnień. Ponadto – jak poinformowała policja – mężczyzna podczas ucieczki popełnił 57 wykroczeń i 3 przestępstwa. - Po zatrzymaniu w policyjnym areszcie usłyszał odpowiednie zarzuty, jak niezatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie środków zabronionych oraz kierowanie po użyciu środka odurzającego. Według policyjnego taryfikatora 48-latkowi z gminy Baranów za popełnione wykroczenia może grozić kara finansowa 46 450 złotych. Jest to najniższa wyliczona kwota. O wysokości kary zdecyduje sąd - mówi Stramowski.