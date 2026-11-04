Poznań Wybuch i pożar w domu dróżnika kolejowego. Jedna osoba nie żyje, ranny strażak

Wybuch w domu w Kaczorach. Nie żyje jedna osoba Źródło zdj. gł.: PSP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgłoszenie służby otrzymały w środę po godzinie 17.30. Jak informują strażacy, w domu jednorodzinnym przy ulicy Pilskiej w Kaczorach (Wielkopolskie) doszło do eksplozji i pożaru. Młodszy kapitan Mateusz Kentzer z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przekazał, że ze wstępnych informacji wynikało, że w domu przebywały dwie osoby.

Jako pierwszy na ratunek ruszył strażak, który był poza służbą, przejeżdżał w pobliżu i zauważył zagrożenie.

- Ewakuował z budynku jedną osobę, niestety doznał poparzeń górnej kończyny. Znajduje się w szpitalu, jego życiu nic nie zagraża - powiedział asp. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wybuch w domu w Kaczorach. Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: PSP

Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, udzielili pomocy ewakuowanej osobie. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala.

Z relacji ewakuowanej osoby wynikało, że w budynku znajduje się jeszcze jedna osoba - kobieta. Strażacy odnaleźli ją nieprzytomną i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Jak przekazał Halasz, pomimo przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej, kobieta zmarła.

Wybuch w domu w Kaczorach. Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: PSP

Wstrzymany ruch pociągów

W związku z bliską odległością budynku od linii kolejowej i przejazdu, na wniosek dowódcy akcji, na czas prowadzonej działań ratowniczych, ruch pociągów na trasie Piła-Bydgoszcz został wstrzymany.

Wybuch w domu w Kaczorach. Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: PSP