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Poznań

Śmiertelny wypadek w Jarocinie. Nie żyje kierowca

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Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna w zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego w Jarocinie.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 4 listopada w Jarocinie (Wielkopolskie). Jak przekazał Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, chwilę po godzinie 17:00 na 84. kilometrze drogi krajowej 15 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna.

Według wstępnych ustaleń policji kierowca osobówki, jadąc od strony miejscowości Golina wyprzedzał kilka pojazdów. Podczas manewru doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówką. Kierujący samochodem osobowym zginął, a podróżujący z nim pasażer trafił do szpitala. Kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało, badanie wykazało, że był trzeźwy.

Aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie poinformowała, że trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy muszą korzystać z objazdów, które prowadzą miejscowościami: Golina-Zakrzew-Witaszyczki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do około godziny 21:00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaWielkopolska
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