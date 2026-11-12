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Poznań

Marsz Milczenia przeszedł przez Chodzież. Uczcili pamięć tragicznej zmarłej Izabeli

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Mieszkańcy Chodzieży upamiętniają ofiary zamachu w Krakowie
Chodzież. Przez miasto przeszedł Marsz Milczenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Tłum mieszkańców Chodzieży i okolicznych miejscowości uczcił pamięć Izabeli Woźnej, artystki, która zginęła w zamachu w Krakowie. - To jest ostatnia rzecz, jaką możemy dla niej zrobić - mówił jeden z uczestników Marszu Milczenia.

Na chodzieskim Rynku mieszkańcy okolicznych miejscowości pojawili się ze światełkami, by upamiętnić osoby, które zginęły w sobotnim zamachu w Krakowie. W tym gronie była 53-letnia Izabela Woźna, artystka, malarka, związana ze społecznością lokalną, mama czwórki dzieci.

W piątek w Krakowie odbył się wernisaż jej wystawy. Do stolicy Małopolski przyjechały jej przyjaciółki, by zrobić kobiecie niespodziankę. W sobotę spędzały czas właśnie na rynku w Krakowie, gdzie pani Izabela zginęła z rąk zamachowca.

"To jest ostatnia rzecz, jaką możemy dla niej zrobić"

Marsz Milczenia rozpoczęła modlitwa na chodzieskim Rynku.

- Ona nie umarła. Ona śpi w Chrystusie, tak jak my kiedyś też w nim zaśniemy. I tam nie będzie już bólu i cierpienia, nie będzie łez od rozstania i nie będzie śmierci. Chciałbym, aby do najbliższych pani Izabeli dotarło to jedno słowo: Jesteśmy. Jesteśmy obok was. Nie jesteśmy obojętni wobec tej tragedii, która wydarzyła się w Krakowie, wobec tej tragedii, która wydarzyła się w waszej rodzinie. Jesteśmy obok was. Nie chcemy was pocieszać tymi słowami, że będzie dobrze, bo będzie inaczej. Ale jesteśmy i będziemy obok was - mówił ksiądz do zebranych.

Pamięć pani Izabeli i innych ofiar zamachu przyszły uczcić tłumy mieszkańców. - Ten marsz ciszy jest dla nas symbolem, aby pokazać, że nie ma w nas zgody na przemoc. Chcielibyśmy, aby nasza społeczność pokazała, że w takich tragediach jak ta, która dotknęła nas wszystkich, łączymy się i potrafimy być razem - mówiła jedna z kobiet.

"Ten marsz ciszy jest symbolem dla nas, aby pokazać, że nie ma w nas zgody na przemoc"
Źródło: TVN24

Inna z uczestniczek przyznała, że bardzo często chodziła na wystawy pnai Izabeli. - Była osobą znaną, lubianą przede wszystkim. Jak moglibyśmy tutaj dzisiaj nie przyjść? - pytała.

- Chciałam po prostu dać wyraz sprzeciwu, że nie godzimy się na takie taką sytuację jaka była w Krakowie - powiedziała kuzynka pani Izabeli.

- To jest ostatnia rzecz, jaką możemy dla niej zrobić. Upamiętnianie takich osób jest naprawdę ważne - podkreślił jeden z uczestników marszu.

W zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób. Sprawca jechał autem i otworzył ogień, celując do przypadkowych osób.

53-letnia Izabela Woźna była artystką sztuk wizualnych i malarką. Kobieta osierociła czwórkę dzieci - w tym 11-letnie bliźniaki. Jej prace można było zobaczyć między innymi podczas Targów Młodej Sztuki w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie.

W zamachu zginęła 53-letnia artystka
W zamachu zginęła 53-letnia artystka
Źródło zdjęcia: FB - WoznaArt

Zbiórka na rzecz dzieci

Damian Żurawski, społecznik i radny z Sosnowca oraz założyciel Fundacji Żurawski - Zawsze blisko Ludzi i Zwierząt, uruchomił zbiórkę na rzecz dzieci Izabeli Woźnej.

"Nie jesteśmy w stanie cofnąć tej tragedii ani ukoić ich bólu. Ale możemy zrobić coś, żeby chociaż odrobinę pomóc im w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji" - czytamy w opisie zbiórki.

Do godziny 18 w czwartek darczyńcy wpłacili ponad 920 tysięcy złotych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zamach w Krakowie
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