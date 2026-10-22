Poznań Nielegalna fabryka, miliony papierosów, 20 osób zatrzymanych Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działającą w powiecie wołowskim. Zaczęło się od kontroli ciężarówki. W naczepie funkcjonariusze znaleźli 9,9 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Śledczy ustalili, że były produkowane w wynajmowanych halach magazynowych w powiecie wołowskim. Na miejscu zatrzymali 14 Paragwajczyków i czterech Polaków.

Policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób Źródło zdjęcia: CBŚP

W sumie blisko 15 milionów sztuk papierosów

Rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski poinformował, że podczas przeszukania hal funkcjonariusze znaleźli kolejne 4,7 miliona sztuk papierosów przygotowanych do wprowadzenia do obrotu. Było tam również ponad 8,5 tony suszu tytoniowego, kilkadziesiąt palet półproduktów oraz kompletna linia technologiczna służąca do produkcji i pakowania papierosów.

Prokurator przedstawił zarzuty 20 osobom

W sprawie zatrzymano również dwie osoby w związku z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi nielegalnego transportu.

- Wszyscy (20 osób) usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych areszty - poinformował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Cios w nielegalną fabrykę papierosów Źródło zdjęcia: CBŚP

Z ustaleń śledczych wynika, że gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków przekroczyłyby 31 milionów złotych.