Powiesiła żyłkę nad ścieżką rowerową, wjechała w nią sześciolatka. Jest akt oskarżenia

Rana na szyi

Chwilę później kobieta zauważyła ranę na szyi dziewczynki. - Dziecko wpadło w histerię, zaczęło płakać, wystraszyło się mocno. Chciała zobaczyć, co tam jest, czy leci jej krew, mówiła, że ją to boli. W końcu ją uspokoiłam. Zobaczyłam, że to była linka przywiązana do słupa, do linki był przywiązany sznurek i ten sznurek był na drugim słupku zaczepiony - opisywała kobieta.