"Nagroda dla abp Dzięgi to dowód, że wiedza o ochronie nieletnich w Kościele jeszcze się nie przebiła"

Arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński odebrał nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyróżniony duchowny oskarżany jest o to, że roztoczył "parasol ochronny" nad księdzem Andrzejem Dymerem, który miał wykorzystywać osoby nieletnie. Decyzję o przyznaniu nagrody dla hierarchy skrytykował między innymi prawicowy publicysta Tomasz Terlikowski.

Nagroda imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którą w środę odebrał arcybiskup Dzięga, przyznawana jest "za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe mające na celu szerzenie zasad katolickich w duchu 'Deo et Patriae' (Bogu i Ojczyźnie)".

Miał wiedzieć i nie reagować

Krytyka

Wyróżnienie arcybiskupa Dzięgi nagrodą imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego skrytykował publicysta Tomasz Terlikowski. Na Twitterze napisał, że taka decyzja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dowodem na to, że do niego "jeszcze się nie przebiła" wiedza o ochronie nieletnich w Kościele. Zdaniem dziennikarza, gremium przyznające nagrodę nie wie też, "jak powinno podchodzić się do biskupów broniących sprawców".